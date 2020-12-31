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Çok kuvvetli olacak! Meteoroloji bu illerdekileri saat verip uyardı

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer saat verip uyardı. Öte yandan ülkenin batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İşte son tahminler...

Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini açıkladı.  Muğla kıyıları, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer öğle ve gece saatlerine dikkat çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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 Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

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