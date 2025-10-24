Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat
Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde yağış çok kuvvetli olacak. İşte başta İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Sakarya olmak üzere il il hava durumu tahminleri..
Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağmurun zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”