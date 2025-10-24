BIST 10.700
DOLAR 42,06
EURO 48,87
ALTIN 5.537,48

Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat

|
Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde yağış çok kuvvetli olacak. İşte başta İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Sakarya olmak üzere il il hava durumu tahminleri..

Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat - Resim: 1

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli yağış bekleniyor. 

118
Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat - Resim: 2

Yağmurun zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...

218
Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

318
Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat - Resim: 4
418