Çok kuvvetli geliyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”