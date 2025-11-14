Çok kuvvetli geliyor, bu illeri fena vuracak! Meteoroloji alarm verdi başlıyor

Yağışların Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışlar için vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.