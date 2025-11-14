Çok kuvvetli geliyor, bu illeri fena vuracak! Meteoroloji alarm verdi başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Kasım Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bildirilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerin kar yağışının görüleceği bildirildi. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BU İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağı bildirildi.
Yağışların Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışlar için vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu