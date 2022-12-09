Çok kuvvetli geliyor 68 ili vuracak! Orhan Şen uyardı problem yaracak şiddette

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve uyardı;

"Bugün öğlen Ege kıyıları (Edremit, Muğla, Aydın kıyı ilçeleri) ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış akşam Marmara, Ege'yi kapsayacak. Yarın Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Gaziantep, ve Adıyaman'da görülecek. Lodos sıcaklıkları yükseltecek.