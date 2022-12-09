Çok kuvvetli geliyor 68 ili vuracak! Orhan Şen uyardı problem yaracak şiddette
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı şiddetli sağanak yağış ve kar yağışı tahminleri tuttu. 5 günlük haritalı hava durumu tahmini yayımlanan MGM verilerine göre 68 ilde sağanak yağış görülecek. Yurdun doğusunda ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Bir uyarı da Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den geldi.
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı tuttu ve birçok kentte sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Yurdun doğusunda ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görünürken, yurdun kuzey ve batı gölgeleri sağanak yağışa teslim olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ciddi problem yaratacak şiddette dedi ve 68 ili uyardı.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve uyardı;
"Bugün öğlen Ege kıyıları (Edremit, Muğla, Aydın kıyı ilçeleri) ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış akşam Marmara, Ege'yi kapsayacak. Yarın Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Gaziantep, ve Adıyaman'da görülecek. Lodos sıcaklıkları yükseltecek.
Problem yaratacak şiddette
Önümüzdeki hafta (salı-çarşamba 2 gün) yağış (Yağmur) var. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde problem yaratacak şiddette. Su baskınları yapabilir.
Havalar aralık ayının ortasına yaklaşılırken adeta buz kesti. Çok sayıda ilde yağmur ve kar yağışları başladı. Vatandaşlar yaşadıkları kentlerdeki güncel hava durumunu takip ediyor. Uzman isim, "Yağmur Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde problem yaratacak" diyerek tarih verdi.