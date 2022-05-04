'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz

Covid-19’un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına tepkiler devam ediyor.