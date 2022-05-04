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'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz

'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz

Şarkıcı Edis, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağına sert tepki gösterdi.

'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz

Covid-19’un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına tepkiler devam ediyor.

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'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz

Şarkıcı Edis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık." dedi. 

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'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz

"Çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz" ifadelerini kullandı. 

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'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz

Sözlerinin sonunda Edis "Bu yasaklarınızın sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak; ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak” dedi.

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