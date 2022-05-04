'Çok küçük düşürücü, utanç verici' diyen Edis isyan etti: Küçümsenecek hale getirdiniz
Şarkıcı Edis, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağına sert tepki gösterdi.
Covid-19’un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına tepkiler devam ediyor.
Şarkıcı Edis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık." dedi.
"Çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin sonunda Edis "Bu yasaklarınızın sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak; ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak” dedi.