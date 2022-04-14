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'Çok kötü günlerim geçti' diyen Tuğba Özay itiraf etti: Hazmedemediğim şeyler var.

'Çok kötü günlerim geçti' diyen Tuğba Özay itiraf etti: Hazmedemediğim şeyler var.

Önceki akşam 'Yedi' filminin galasında sunuculuk yapan Tuğba Özay, açıklamalarıyla olay oldu.

'Çok kötü günlerim geçti' diyen Tuğba Özay itiraf etti: Hazmedemediğim şeyler var.

Eski manken, son olarak başrollerini Reha Özcan, Selahattin Taşdöğen, Ayşenil Şamlıoğlu, Kemal Başar ve Cansu Senem'in paylaştığı 'Yedi' filminin Özdilek AVM'de gerçekleşen galasına katıldı.

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'Çok kötü günlerim geçti' diyen Tuğba Özay itiraf etti: Hazmedemediğim şeyler var.

Yoğun ilginin yaşandığı galada sunuculuk yapan ve güzelliği ile dikkat çeken Özaya', çok konuşulan hapishane günleriyle ilgili açıklamaları soruldu.

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'Çok kötü günlerim geçti' diyen Tuğba Özay itiraf etti: Hazmedemediğim şeyler var.

Tuğba Özay, konuyla ilgili, "Mesleğimin en zirve zamanında başıma geldi. Büyük travma yaşadım. Çok kötü günlerim geçti" diye konuştu.

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'Çok kötü günlerim geçti' diyen Tuğba Özay itiraf etti: Hazmedemediğim şeyler var.

Öte yandan ünlü isim, dört yaşında okuma yazmayı öğrendiğini ve ilkokula ikinci sınıftan başladığını da, "Eğitimci bir ailenin çocuğuyum." dedi.

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