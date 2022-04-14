'Çok kötü günlerim geçti' diyen Tuğba Özay itiraf etti: Hazmedemediğim şeyler var.
Önceki akşam 'Yedi' filminin galasında sunuculuk yapan Tuğba Özay, açıklamalarıyla olay oldu.
Eski manken, son olarak başrollerini Reha Özcan, Selahattin Taşdöğen, Ayşenil Şamlıoğlu, Kemal Başar ve Cansu Senem'in paylaştığı 'Yedi' filminin Özdilek AVM'de gerçekleşen galasına katıldı.
Yoğun ilginin yaşandığı galada sunuculuk yapan ve güzelliği ile dikkat çeken Özaya', çok konuşulan hapishane günleriyle ilgili açıklamaları soruldu.
Tuğba Özay, konuyla ilgili, "Mesleğimin en zirve zamanında başıma geldi. Büyük travma yaşadım. Çok kötü günlerim geçti" diye konuştu.
Öte yandan ünlü isim, dört yaşında okuma yazmayı öğrendiğini ve ilkokula ikinci sınıftan başladığını da, "Eğitimci bir ailenin çocuğuyum." dedi.