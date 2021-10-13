'Çok kötü adamlara çattınız' deyip İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kabusu yaşattı: Öldürmek için...
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, komşularına kabusu yaşattı.
İddiaya göre 28 Eylül günü sitedeki yan komşusu Sarıyer'de ikamet eden Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu.
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Komşu Zübeyde Şen'in eşi de gecenin ilerleyen saatlerinde Tuna'nın yeğenini ve arkadaşlarını uyardı.
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Bir süre sonra başka bir komşu Şen Ailesi'ne giderek Derya Tuna'nın beklediğini söyledi.
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Bunun üzerine aile, Tuna'nın evine gitti. Yine iddiaya göre Tuna, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz." dedi.
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