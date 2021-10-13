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'Çok kötü adamlara çattınız' deyip İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kabusu yaşattı: Öldürmek için...

'Çok kötü adamlara çattınız' deyip İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kabusu yaşattı: Öldürmek için...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, komşularına kabusu yaşattı.

'Çok kötü adamlara çattınız' deyip İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kabusu yaşattı: Öldürmek için...

İddiaya göre 28 Eylül günü sitedeki yan komşusu Sarıyer'de ikamet eden Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu.

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'Çok kötü adamlara çattınız' deyip İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kabusu yaşattı: Öldürmek için...

Komşu Zübeyde Şen'in eşi de gecenin ilerleyen saatlerinde Tuna'nın yeğenini ve arkadaşlarını uyardı.

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'Çok kötü adamlara çattınız' deyip İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kabusu yaşattı: Öldürmek için...

Bir süre sonra başka bir komşu Şen Ailesi'ne giderek Derya Tuna'nın beklediğini söyledi.

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'Çok kötü adamlara çattınız' deyip İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna kabusu yaşattı: Öldürmek için...

Bunun üzerine aile, Tuna'nın evine gitti. Yine iddiaya göre Tuna, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz." dedi.

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