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'Çok korkunçtu, ölü gibi yerde yatıyordu' diyen Tuğba Özay anlattı: Çok ciddi bir travmaydı

'Çok korkunçtu, ölü gibi yerde yatıyordu' diyen Tuğba Özay anlattı: Çok ciddi bir travmaydı

2007 yılında cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını ve bilinmeyenleri gözyaşları içinde anlattı.

'Çok korkunçtu, ölü gibi yerde yatıyordu' diyen Tuğba Özay anlattı: Çok ciddi bir travmaydı

44 yaşındaki eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, samimi açıklamalarda bulundu. tv100'e konuk olan ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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'Çok korkunçtu, ölü gibi yerde yatıyordu' diyen Tuğba Özay anlattı: Çok ciddi bir travmaydı

Özay, "Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi?" sorusuna yanıt verdi.

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'Çok korkunçtu, ölü gibi yerde yatıyordu' diyen Tuğba Özay anlattı: Çok ciddi bir travmaydı

Tuğba Özay, "15 yaşında ailemle trafik kazası geçirmiştim. Çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum." dedi. 

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'Çok korkunçtu, ölü gibi yerde yatıyordu' diyen Tuğba Özay anlattı: Çok ciddi bir travmaydı

Özay "Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu, ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan TIR geliyordu. El salladım, 'Dur!' diye... " ifadelerini kulandım 

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