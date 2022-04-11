'Çok korkunçtu, ölü gibi yerde yatıyordu' diyen Tuğba Özay anlattı: Çok ciddi bir travmaydı
2007 yılında cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını ve bilinmeyenleri gözyaşları içinde anlattı.
44 yaşındaki eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, samimi açıklamalarda bulundu. tv100'e konuk olan ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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Özay, "Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi?" sorusuna yanıt verdi.
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Tuğba Özay, "15 yaşında ailemle trafik kazası geçirmiştim. Çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum." dedi.
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Özay "Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu, ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan TIR geliyordu. El salladım, 'Dur!' diye... " ifadelerini kulandım
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