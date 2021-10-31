'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...

TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu. 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, fenomen olan iki karakter hakkında konuştu