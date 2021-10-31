'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...
15 yıldır seyirciyle buluşan Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh ve Zafer Ergin'le başrolü paylaşan Özgür Ozan itiraflarıyla olay oldu.
TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu. 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, fenomen olan iki karakter hakkında konuştu
Özgür Ozan, konservatuara başlamadan önce basketbol oynayan ve basketbolda profesyonel olma yolunda ilerliyor.
Ozan, şu an spor olarak basketbol oynadığını ve ileride basketbol koçu rolü gelirse seve seve oynayacağını söyledi.
Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım." diye konuştu.