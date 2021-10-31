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'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...

'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...

15 yıldır seyirciyle buluşan Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh ve Zafer Ergin'le başrolü paylaşan Özgür Ozan itiraflarıyla olay oldu.

'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...

TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu. 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, fenomen olan iki karakter hakkında konuştu

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'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...

Özgür Ozan, konservatuara başlamadan önce basketbol oynayan ve basketbolda profesyonel olma yolunda ilerliyor. 

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'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...

Ozan, şu an spor olarak basketbol oynadığını ve ileride basketbol koçu rolü gelirse seve seve oynayacağını söyledi.

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'Çok korktum, üzüldüm' deyip Kanal D Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan itiraf etti: Kötü olaylar...

Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım." diye konuştu.

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