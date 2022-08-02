Çok konuşulan yarışmanın birincisi Ekin Su Cülcüloğlu'na teklif yağıyor!
İNGİLTERE'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) isimli yarışmanın şampiyonu Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'na milyonluk teklifler yağıyor.
İngiltere'de yayınlanan ve konsepti sebebiyle pek çok kişi tarafından tepki gösterilen Love Island yarışmasını Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu birincilikle bitirerek 50 bin sterlinlik ödülü kazandı. Ekin Su Cülcüloğlu'nun yarışmayı 1. olarak bitirmesinin ardından birçok projeden milyonlarca bütçeli teklifler yağıyor.
Ekin Su Cülcüloğlu'nun bu teklifler ile ilgili olumlu veya olumsuz ne düşündüğü henüz bilinmiyor.
Oyuncunun moda markalarından aldığı tekliflerle ve kulüplerde boy göstermesiyle milyonlarca dolar kazanması bekleniyor.
1 milyon takipçiye ulaşan ilk yarışmacı oldu
Daha önce Türkiye’de “Kuzey Yıldızı” dizisinde rol alan 27 yaşındaki yıldız, “Love Island” yarışmasının bu yılki programında 1 milyon Instagram takipçi sayısını aşan ilk isim oldu.