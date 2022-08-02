Çok konuşulan yarışmanın birincisi Ekin Su Cülcüloğlu'na teklif yağıyor!

İngiltere'de yayınlanan ve konsepti sebebiyle pek çok kişi tarafından tepki gösterilen Love Island yarışmasını Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu birincilikle bitirerek 50 bin sterlinlik ödülü kazandı. Ekin Su Cülcüloğlu'nun yarışmayı 1. olarak bitirmesinin ardından birçok projeden milyonlarca bütçeli teklifler yağıyor.