Çok konuşulan karelere Hazal Kaya'dan yanıt geçikmedi
"Sekizinci Aile" dizisinin galasında iki gün önce yaşanan fotoğraf çekimindeki yer kapma anları sosyal medyada geniş yankı buldu. Hazal Kaya'nın Haluk Bilginer'in yanında poz verme sırasında yaşadığı hareketlilik çok konuşulurken, ünlü oyuncu o görüntülere ilişkin, "Bana çok komik geldi, bir anlık bir şuursuzluk o" diyerek olayların büyütülmesine esprili bir dille yanıt verdi.
GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ
Fotoğraf çekimi sırasında Haluk Bilginer'in yanında poz vermek isteyen Hazal Kaya'nın öne doğru adım atması, alanda kısa süreli bir gerginlik oluşturdu.
Kaya'nın arkadaşlarının önüne geçerek pozisyon almaya çalıştığı anlar, kısa sürede sosyal medyada 'yer kapma savaşı' olarak yorumlandı.