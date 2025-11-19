Çok konuşulan karelere Hazal Kaya'dan yanıt geçikmedi

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve Melisa Döngel gibi ünlü isimleri buluşturan "Sekizinci Aile" dizisinin galasında iki gün önce yaşanan bir an, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oyuncuların toplu fotoğraf çekimi sırasında ortaya çıkan yer kapma mücadelesi, izleyenleri şaşkına çevirdi.