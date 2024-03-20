Çok konuşulacak İstanbul anketi! 5 ilçede sürpriz sonuçlar var
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İstanbul’da yerel seçim heyecanı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları kadar bazı ilçelerdeki yerel seçim heyecanı da yakından takip ediliyor. “İstanbul’da hangi ilçe yönetimleri el değiştirecek?” sorusu gündemdeki yerini korurken ORC Araştırma; Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer’de yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Özellikle Esenyurt’ta ortaya çıkan tablo oldukça dikkat çekti.
İstanbul’da yerel seçim heyecanı devam ederken son dakika anket sonuçları da peş peşe açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği öne sürülen yarış sonrası gözler bu kez İstanbul’un ilçelerine çevrildi.
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ORC Araştırma İstanbul’un ilçelerinde yaptığı yerel seçim anketini açıkladı.
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ORC Araştırma açıkladı; İşte İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları
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İşte ORC Araştırma’nın anketine göre Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer’de gerçekleşmesi beklenen seçim sonuçları:
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