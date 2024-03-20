Çok konuşulacak İstanbul anketi! 5 ilçede sürpriz sonuçlar var

İstanbul’da yerel seçim heyecanı devam ederken son dakika anket sonuçları da peş peşe açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği öne sürülen yarış sonrası gözler bu kez İstanbul’un ilçelerine çevrildi.