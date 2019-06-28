Çok konuşulacak! Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo'ya öyle bir şiir yazdılar ki
Yönettiği maçta yaptığı kırmızı kart şakasıyla çok ses getiren Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi gitmişti. Bu kez de bir Türk hayranı Colombo için yazdığı şiiri sosyal medyada paylaştı.
Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo'ya evlilik teklifinin ardından bu kez de bir Türk şiir yazarak ilan-ı aşkta bulundu. Ekvador Ligi'nde, geçtiğimiz günlerde Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi.
Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar bir futbolcuya yaptığı şakayla da adından söz ettirdi.
Kırmızı kart gösterecekmiş gibi yaptı
Karşılaşmada oyunun durduğu bir anda, yanından geçen oyuncuya bakarak elini arkasına götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp arka cebinden çıkardığı mendille terini sildi ve futbolcuya bakarak gülümsedi.
Hakemin bu hareketi, başta sahadaki futbolcular olmak üzere tüm izleyenleri kahkahaya boğdu. Bu hareketiyle tüm dünyanın sempatisini kazanan Brezilyalı hakeme Türkler ayrı ilgi gösterdi.