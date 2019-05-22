Çok kilo almıştı Türkan Şoray'ın son hali görenleri şaşırttı!
Yeşilçam sinemasının efsane güzellerinden biri olan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Türkiye'de 'Sultan' lakabı adeta kendisiyle özdeşleşmiş olan Türkan Şoray, 73 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor. Son yıllarda aldığı kilolarla gündeme gelen Türkan Şoray, son olarak Azerbaycan'da yayınlanan Nergis dergisi için kamera karşısına geçti ve aldığı kiloları vermesiyle dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından dergi çekimlerinden kalan bu fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray, güzelliği ile adeta büyüledi. Ünlü oyuncunun Instagram'daki sevenleri, Şoray'ın verdiği kilolar sayesinde eski güzelliğine döndüğünü belirtti.
Peki Türkan Şoray kimdir?: Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nazan ve Figen isminde iki kız kardeşi olan Türkan Şoray'ın annesi Meliha Şoray, kızının oyuncu olmasını her ne kadar istemese bile maddi sıkıntılardan dolayı müsaade etti.
Memur bir ailenin kızı olan Şoray, mahallelerinde oturan Emel Yıldız'ın sayesinde Yeşilçam sinemasına ilk adımını atmıştır. Film setinde Türker İnanoğlu tarafından farkedilen Türkan Şoray sinema hayatına Köyde bir kız sevdim filmiyle başlamıştır.