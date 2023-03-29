Çok isteyen var ama... Emekli ikramiyesi ile aldı, 1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor
ORDU'da yaşayan ve 1993 yılında emekli ikramiyesi ile satın aldığı vosvos aracı ile Türkiye’nin çeşitli noktalarını dolaşarak anılar biriktiren 87 yaşındaki Altan Şerefoğlu, aracına halen gözü gibi bakıyor.
Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi'nde yaşayan Altan Şerefoğlu, 30 yıl önce vosvos olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle otomobil satın aldı.
Türkiye’de farklı illerde düzenlenen etkinliklere de otomobiliyle katılım sağlayan Şerefoğlu, birbirinden farklı çok sayıda anı biriktirdi.
Yaşı ilerlediği için artık otomobilini kullanmayan Şerefoğlu, evinin önüne yaptığı garajında aracını muhafaza ediyor ve aralıklarla kontrol edip bakımlarını yapmaya çalışıyor.
"Emekli ikramiyesi ile aldım"
Çocukluğunda muavinlik yaptığını, sanayide çalıştığını ve bu nedenle otomobillere ilgi duyduğunu söyleyen Şerefoğlu, “Ustalığı öğrenince ‘babam dükkan açamaz’ düşüncesi ile şoförlüğe başladım. Denizde balıkçılık da yaptım, çeşitli yerlerde çalıştım. Emekliliğim yaklaşınca emekli ikramiyesi ile sevdiğim araç olan vosvos almaya karar verdim. Araçtan da anladığım için yolda kalırsam tamir ederim diyerek bunu aldım” dedi.