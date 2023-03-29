Çok isteyen var ama... Emekli ikramiyesi ile aldı, 1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor

"Emekli ikramiyesi ile aldım"

Çocukluğunda muavinlik yaptığını, sanayide çalıştığını ve bu nedenle otomobillere ilgi duyduğunu söyleyen Şerefoğlu, “Ustalığı öğrenince ‘babam dükkan açamaz’ düşüncesi ile şoförlüğe başladım. Denizde balıkçılık da yaptım, çeşitli yerlerde çalıştım. Emekliliğim yaklaşınca emekli ikramiyesi ile sevdiğim araç olan vosvos almaya karar verdim. Araçtan da anladığım için yolda kalırsam tamir ederim diyerek bunu aldım” dedi.