"Çok hızlandığında korkun" diyen İslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladı: "Onlar için dua edeceğiz"
Altın ve gümüş fiyatları yatırımcının takibinde..Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi Fed’in faiz indireceğine dair beklentileri yükseltti. Cuma günü sert yükseliş yaşayan gram altın, haftaya alım fırsatı ile başladı.16 Şubat 2026 tarihinde gram altın 7 bin 36 TL seviyesinde bulunuyor. Altında yön merak ediliyor.
Altın piyasasındaki yaşanan hareketliliği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global’de değerlendirdi. Önemli detaylar veren Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı. Memiş şunları kaydetti:
“İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum”
“OCAK AYINDA VERDİ”
Gümüş tarafında kaybın devam ettiğini ve bunun süreceğini belirten Memiş, “Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi” dedi.
2026’NIN ŞAMPİYONU
Borsa için ise yılın ikinci yarısını işaret eden Memiş, “2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. "