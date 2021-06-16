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Çok Güzel Hareketler oyuncusu Ayça Erturan hamile! Bebek müjdesi

Çok Güzel Hareketler oyuncusu Ayça Erturan hamile! Bebek müjdesi

Çok Güzel Hareketler'in Kanal D'de ilk yayınlandığı sezondaki eski kadrosuyla ekranlara merhaba diyen oyuncu Ayça Erturan, yönetmen eşi Oğulcan Kırca'ya hamilelik haberini nasıl verdiğini anlattı.

Çok Güzel Hareketler oyuncusu Ayça Erturan hamile! Bebek müjdesi

Yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan Ayça Erturan, eşine hamile olduğunu nasıl söylediğini anlattı. Erturan YouTube’da çektiği videoyu paylaştı.

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Çok Güzel Hareketler oyuncusu Ayça Erturan hamile! Bebek müjdesi

Güzel oyuncu, karnına “Babacığım buradayım” yazarak eşinin karşısına çıktığını söyledi. Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor” dedi.

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Çok Güzel Hareketler oyuncusu Ayça Erturan hamile! Bebek müjdesi

Magazin basınında son günlerde bebek haberleri peş peşe geliyor. Son olarak hamile olduğunu daha önce duyuran ünlü oyuncu Bergüzar Korel, cinsiyetin belli olduğunu, kız bebek beklediklerini açıkladı.

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Çok Güzel Hareketler oyuncusu Ayça Erturan hamile! Bebek müjdesi

Yakın arkadaşlarıyla yemekte buluşan Korel, bir kızı olacağını müjdeledi. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımda şu satırlara yer verdi:

"Allah biliyor çok istedim..

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