Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıydı! Hercai dizisine bomba gibi girecek

Yayınlandığı Cuma günleriyle ATV'yi reyting yarışında zirveye taşımayı başaran Hercai'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün dizi setinde bir anlaşmazlık yaşanmış ve Miran'ın kardeşi olan Elif Aslanbey'i canlandıran Eda Elif Başlamışlı, sosyal medya hesabı aracılığıyla diziden ayrıldığını duyurmuştu. Son olarak Elif Aslanbey karakteri için Duygu Yetiş ile anlaşan yapım ekibinin, yeni bir isimle daha anlaştığı öğrenildi.