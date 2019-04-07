Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıydı! Hercai dizisine bomba gibi girecek
Kanal D ekranlarının sevilen programı olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen ismi, ATV'de yayınlanan Hercai dizisine dahil oldu.
Yayınlandığı Cuma günleriyle ATV'yi reyting yarışında zirveye taşımayı başaran Hercai'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün dizi setinde bir anlaşmazlık yaşanmış ve Miran'ın kardeşi olan Elif Aslanbey'i canlandıran Eda Elif Başlamışlı, sosyal medya hesabı aracılığıyla diziden ayrıldığını duyurmuştu. Son olarak Elif Aslanbey karakteri için Duygu Yetiş ile anlaşan yapım ekibinin, yeni bir isimle daha anlaştığı öğrenildi.
Şu anda Kanal D'de yayınlanan güldürü programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin 2008 yılında yayınlanan ilk bölümlerinde kadronun sevilen tiyatro oyuncusu olan Aydan Taş, Hercai'ye dahil oldu. Aydan Taş'ın, 5. bölüm itibariyle 'Şehriyar Taşkın' karakterine hayat vereceği öğrenildi.
Aydan Taş kimdir?
Son bölümü nefes kesen Hercai'ye dahil olan Aydan Taş, 1982 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır.
Üniversitede okurken amatör olarak tiyatro eğitimi alan Aydan Taş, Bir Demet Tiyatro dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış ve kendini geliştirmeyi başarmıştır.