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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son halini görenler tanıyamadı

Bir zamanların televizyon ekranlarının sempatik isimlerinden olan Zeynep Koçak'ın son halini görenler tanıyamadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak oynadığı skeçlerle hafızalara kazınmıştı. Sempatik tavırları ve kendi yazdığı skeçlerle o dönem adından çok söz ettiren Zeynep Koçak şimdi bambaşka biri oldu.

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Son yıllarda özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi yok artık dedirtti.

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Eski halinden eser kalmayan oyuncuya sık sık 'gerçekten bu sen misin' diye soran takipçileri Zeynep Koçak'ın son halini görünce gözlerine inanamadı.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar programında çok zayıf olan Koçak ilk iş olarak kilo almaya başladı.  

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