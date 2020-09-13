Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son halini görenler tanıyamadı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak oynadığı skeçlerle hafızalara kazınmıştı. Sempatik tavırları ve kendi yazdığı skeçlerle o dönem adından çok söz ettiren Zeynep Koçak şimdi bambaşka biri oldu.