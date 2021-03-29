Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Arif Güloğlu'ndan gelen haber herkesi yıktı
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'nun neden programda yer almadığı ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi değil.
Eser Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2 kadrosu ve skeçleri ile izleyenleri hem güldürüp hem de düşündürüyor. 24 yaşındaki Arif Güloğlu, ÇGH 2'nin yeni bölümünde yer almaması ile dikkat çekti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncunun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart başında Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı.
Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi.
Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.