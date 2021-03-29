Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Arif Güloğlu'ndan gelen haber herkesi yıktı

Eser Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2 kadrosu ve skeçleri ile izleyenleri hem güldürüp hem de düşündürüyor. 24 yaşındaki Arif Güloğlu, ÇGH 2'nin yeni bölümünde yer almaması ile dikkat çekti.