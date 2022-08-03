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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Pelin Öztekin'in yeni hali görenleri hayrete düşürüyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Pelin Öztekin'in yeni hali görenleri hayrete düşürüyor

Çok Güzel Hareketler Bunla isimli programla hayatımıza giren Pelin Öztekin, mide küçültme ameliyatı sonrası yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Pelin Öztekin'in yeni hali görenleri hayrete düşürüyor

Akıllara kilolu haliyle kazınan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli tiyatro oyununun yıldız oyuncusu Pelin Öztekin, 153 kiloya kadar çıkmıştı. Sonrasında mide küçültme ameliyatı olarak 93 kilo veren Pelin Öztekin'in son hali görenleri hayrete düşürüyor.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Pelin Öztekin'in yeni hali görenleri hayrete düşürüyor

6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin, sonrasında  25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi ve yukarıda gördüğünüz görüntüsünden eser kalmadı. 

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Pelin Öztekin'in yeni hali görenleri hayrete düşürüyor

Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Pelin Öztekin'in yeni hali görenleri hayrete düşürüyor

Bu sene de yaz tatili için annesinin yanına Ayvalık'a giden genç oyuncu, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. 

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