Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Pelin Öztekin'in yeni hali görenleri hayrete düşürüyor

Akıllara kilolu haliyle kazınan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli tiyatro oyununun yıldız oyuncusu Pelin Öztekin, 153 kiloya kadar çıkmıştı. Sonrasında mide küçültme ameliyatı olarak 93 kilo veren Pelin Öztekin'in son hali görenleri hayrete düşürüyor.