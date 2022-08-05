Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Evliya Aykan bakın hangi dizinin kadrosuna dahil oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki oyunculuğu ile adını milyonlara duyuran Evliya Aykan sürpriz bir kararla ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Aykan'ın yeni sezonda Behzat Ç'nin yeni kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.
Ekranların ilgiyle izlenen programı olarak hafızalara kazınan, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki tiplemesiyle adını milyonlara duyuran Evliya Aykan sürpriz bir kararla ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından ayrılık paylaşımı yapan Aykan'ın yeni sezonda Behzat Ç'nin kadrosunda yer alacağı öğrenildi...
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki tiplemeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Evliya Aykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadrodan ayrıldığını duyurdu.
Çalışma temposuna ara vermeyen Evliya Aykan, yeniden çekilmeye başlayan Behzet Ç.'nin kadrosuna dahil oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı.