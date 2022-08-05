Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Evliya Aykan bakın hangi dizinin kadrosuna dahil oldu

Ekranların ilgiyle izlenen programı olarak hafızalara kazınan, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki tiplemesiyle adını milyonlara duyuran Evliya Aykan sürpriz bir kararla ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından ayrılık paylaşımı yapan Aykan'ın yeni sezonda Behzat Ç'nin kadrosunda yer alacağı öğrenildi...