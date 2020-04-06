Çok Gezenti Burak Akkul'un sağlığı hakkında müjdeli haber geldi!
Korona virüs salgınına yakalanan ve birkaç haftadır yoğun bakımda tedavi gören ünlü sunucu Çok Gezenti Burak Akkul'dan sevindiren haber geldi. Akkul'un kayınbiraderi herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
'Çok Gezenti' programıyla tanınan gezi programının ünlü sunucusu Burak Akkul, dünyayı kasıp kavuran Corona virüs salgınına yakalanmış ve durumu fenalaşmıştı. Birkaç haftadır yoğun bakımda olan ünlü sunucunun kayınbiraderinden sevindiren haber geldi.
Çok Gezenti Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla herkesi heyecanlandırdı. Arslan, yazdığı cümlelerde ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren sözler sarf etti.
"İyi haberi duyurmak için sabırsızlıkla bekliyor": Kayınbirader Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı.
Gezi programıyla tanınan başarılı sunucu Akkul, eşi Seda Akkul ile ülke ülke gezip, gördükleri yerleri tanıtıyorlardı. Talihsiz sunucu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.