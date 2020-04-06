Çok Gezenti Burak Akkul'un sağlığı hakkında müjdeli haber geldi!

"İyi haberi duyurmak için sabırsızlıkla bekliyor": Kayınbirader Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı.