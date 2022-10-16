Çok fena olacak! Meteoroloji 18 şehir için alarm verdi! Orhan Şen uyardı: Antalya çok dikkat...
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 18 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de dikkat çeken uyarılar geldi.
Bugün hava nasıl olacak? Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, 18 şehir için sadı kodlu uyarı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi istendi. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise Antalya için özel uyarı yaptı. İşte hava durumu tahminleri ve uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, etkisini artırarak bugün akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre ise, sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ege Denizi için Fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.