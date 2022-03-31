Çok fena geliyor 28 il için sarı alarm verildi! İstanbul dahil çamur yağacak maskesiz sokağa çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.