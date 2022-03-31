Çok fena geliyor 28 il için sarı alarm verildi! İstanbul dahil çamur yağacak maskesiz sokağa çıkmayın
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve bilim adamlarından uyarı üstüne uyarı geliyor. Bahar geliyor ama çöl tozuyla birlikte. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'ye bugün itibarıyla giriş yapacak. Cuma günü de etkisini gösterecek çöl tozları için İstanbul'da da dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar "Dışarı çıkmayın, mecbursanız da ağzınızı ve burnunuzu kapatın" diye uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini duyurdu, 28 il için sarı kodlu alarm verdi. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'ye bugün itibarıyla giriş yapacak. Marmara Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu bilgisinin ayrıntıları ve uzmanların "Dışarı çıkmayın, mecbursanız da ağzınızı ve burnunuzu kapatın" uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Bugün ve cuma , Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin, Avrupa üzerine hareketiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde görülmesi beklenen toz taşınımının, bugün Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.