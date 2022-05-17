Çok çıplak kaldım! Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Feyza Aktan Özcan Deniz'e giydirdi
Özcan Deniz'in boşandıktan sonra velayet davası açtığı ve 'kötü anne' olarak lanse ettiği Feyza Aktan yaşadıklarını anlattı.
Özcan Deniz'le kısa süreli bir evlilik yaşayan ve olaylı bir şekilde boşanan Feyza Aktan, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Deniz'in oğlu Kuzey'i almak için açtığı velayet davasını kazanan Aktan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına içini döktü.
Yaşadığı boşanma ve mahkeme sürecinden bahseden Feyza Aktan, "Velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davasıyla tek başına uğraşmadım." dedi.
Hep birlikte üstüne geleceğim: "Özcan Deniz bana şöyle bir niyetle geldi" diyen Aktan "Ben dahil olmak üzere avukatlarım, ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanımı alarak hep birlikte üstüne geleceğim diye." ifadelerini kullandı.
Tek şey haklı olmamdı: "Seninle hem mahkemeler karşısında hem de medya karşısında elimden geldiğince uğraşacağım gibi bir niyetle geldi" diyen Aktan Benim bütün bu donanımların karşısında elimde bulunan tek şey haklı olmamdı." şeklinde konuştu.