Çok çıplak kaldım! Boşanma protokolünde şaşırtan madde: Sevgilisi olursa... Feyza Aktan Özcan Deniz'e giydirdi

Hep birlikte üstüne geleceğim: "Özcan Deniz bana şöyle bir niyetle geldi" diyen Aktan "Ben dahil olmak üzere avukatlarım, ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanımı alarak hep birlikte üstüne geleceğim diye." ifadelerini kullandı.