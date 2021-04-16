'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi

Salgın sürecini vitamin kullanarak geçirdiğini belirten Bakan " C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.