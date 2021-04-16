BIST 1.409
DOLAR 8,06
EURO 9,66
ALTIN 458,10

'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi

'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi

Geçen yıl koronavirüse yakalanan Seda Bakan, "çok can sıkıcı bir durum" deyip yaşadıklarını anlattı.

'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi

Kasım ayında 35 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Bakan koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Karantina süreciyle ilgili Bakan "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz." demişti. 

113
'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi

Salgın sürecini vitamin kullanarak geçirdiğini belirten Bakan " C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. 

213
'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi

Seda Bakan, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. 

313
'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi

Spora gittiğini ifade eden Bakan, gazetecilerin ricası üzerine ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

413