'Çok can sıkıcı bir durum' deyip Seda Bakan açıkladı! 6 aydır geçmedi
Geçen yıl koronavirüse yakalanan Seda Bakan, "çok can sıkıcı bir durum" deyip yaşadıklarını anlattı.
Kasım ayında 35 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Bakan koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Karantina süreciyle ilgili Bakan "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz." demişti.
Salgın sürecini vitamin kullanarak geçirdiğini belirten Bakan " C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Seda Bakan, önceki gün Maslak'ta görüntülendi.
Spora gittiğini ifade eden Bakan, gazetecilerin ricası üzerine ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.