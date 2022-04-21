Çok ateşliyim diyen takipçisine ayar veren Esra Ezmeci'nin cevabı olay oldu
FOX ekranlarında yayınlanan Fulya İle Umudum Olsun programı ile adından söz ettirmeyi başaran Uzman Psikolog Esra Ezmeci bir takipçinin sorusuna verdiği cevaplar günün konusu oldu.
Fulya ile Umudun Olsun programıyla adından sıkça söz ettiren Uzman Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyasını oldukça aktif kullanıyor. Takipçilerine 'Bana soru sor' diyen ünlü psikolog, kişisel sosyal medya hesabından kendine gelen sorulara yanıt veriyor.
Esra Ezmeci, kendisine 'Çok ateşliyim' diyen takipçisine, 'Kendin söndür' demesinin üzerine yeniden gündem oldu. Konu burada da bitmedi. İşte detaylar...
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Ezmeci, günden güne adını daha çok duyuruyor.
Uzman Psikolog Esra Ezmeci, kendi Instagram hesabından yaptığı soru / itiraf gündem olmayı başarıyor.