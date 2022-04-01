'Çok ağladım, günlerce ağladım' diyen Yıldız Tilbe harekete geçti:  Birinin yüzü yok birinin gözü yok

Birinin yüzü yok birinin gözü yok: Suç duyurusuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız Tilbe, ‘’İnsan hayatının da önemli olduğunu düşünüyorum, Allah önce insanı yaratmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüğümde 300 tane yaklaşık, birinin yüzü yok birinin gözü yok kolu yok bacağı yok." dedi.