'Çok ağladım, günlerce ağladım' diyen Yıldız Tilbe harekete geçti: Birinin yüzü yok birinin gözü yok
Sanatçı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine zehirli et verilmesine yönelik paylaşımının ardından kendisine hakaret ve tehdit edildiğini öne sürerek harekete geçti.
Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Suç duyurusunda bulundu: Konuya ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Yıldız Tilbe, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla kendisini tehdit ve hakaret ettiğini öne sürdüğü kişiler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Birinin yüzü yok birinin gözü yok: Suç duyurusuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız Tilbe, ‘’İnsan hayatının da önemli olduğunu düşünüyorum, Allah önce insanı yaratmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüğümde 300 tane yaklaşık, birinin yüzü yok birinin gözü yok kolu yok bacağı yok." dedi.