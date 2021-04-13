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'Çok acıdı' deyip anlattı! Elon Musk'un sevgilisi Grimes'in sırtını bu halde gören şok oldu

'Çok acıdı' deyip anlattı! Elon Musk'un sevgilisi Grimes'in sırtını bu halde gören şok oldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder Elon Musk'ın sevgilisi Grimes'in son paylaşımını gören şok oldu.

'Çok acıdı' deyip anlattı! Elon Musk'un sevgilisi Grimes'in sırtını bu halde gören şok oldu

Her adımı olay yaratan ve dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan teknoloji dünyasının dahi milyarderi Elon Musk'ın şarkıcı sevgilisi ve çocuğunun annesi Grimes, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık olay oluyor. 

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'Çok acıdı' deyip anlattı! Elon Musk'un sevgilisi Grimes'in sırtını bu halde gören şok oldu

Bu yılın başlarında Mars'ta bir insan kolonisi kurmaya yardım etmek istediğini açıklayan şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dünyada büyük ses getirmişti. 

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'Çok acıdı' deyip anlattı! Elon Musk'un sevgilisi Grimes'in sırtını bu halde gören şok oldu

Gerçek adı Claire Elise Boucher olan 33 yaşındaki Grimes, dövme yaygın olmayan bir stili denedi.

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'Çok acıdı' deyip anlattı! Elon Musk'un sevgilisi Grimes'in sırtını bu halde gören şok oldu

Grimes, beyaz mürekkeple cildine kazınmış olan figürleri gözler önüne serdi.

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