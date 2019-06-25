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Çoğunuzun telefonunda var! Siber saldırganlardan korunmak için bunu yapın

Çoğunuzun telefonunda var! Siber saldırganlardan korunmak için bunu yapın

Ünlü teknoloji markaları her gün siber saldırganlara karşı güvenlik önlemleri alsa da alınan önlemler yeterli olmuyor. Saldırganlar, son olarak Google'ın Takvim uygulamasını hedef almış durumda.

Çoğunuzun telefonunda var! Siber saldırganlardan korunmak için bunu yapın - Sayfa 1

Google'ın Takvim uygulamasından kullanıcıları kandıran hackerlar, SMS ve e-posta üzerinden oltalama ismi verilen yöntemin bir benzerini kullanıyor. Google Takvim kullanıcılarına PIN numaralarını yenilemeleri yönünde uyarı mesajı gönderen siber saldırganlar, bu uyarıya sahte bir internet sitesi bağlantısı ekliyor. Kullanıcılar bağlantıya tıkladığında ise özel bilgiler ele geçiriliyor.

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Çoğunuzun telefonunda var! Siber saldırganlardan korunmak için bunu yapın - Sayfa 2

Google Takvim uygulaması, kullanıcıların randevu ve toplantı gibi etkinlikleri için iki yol izliyor. Kullanıcı sadece cevap verdiği etkinliklerin uygulamaya eklenmesini talep etmediyse, cevap vermese dahi tüm etkinlikler takvim uygulamasına otomatik olarak ekleniyor.

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Çoğunuzun telefonunda var! Siber saldırganlardan korunmak için bunu yapın - Sayfa 3

Otomatik eklenme özelliği: Siber saldırganlar da otomatik eklenme özelliğini kullanarak rastgele uyarıları kullanıcılara bu sistem üzerinden yolluyor.

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Çoğunuzun telefonunda var! Siber saldırganlardan korunmak için bunu yapın - Sayfa 4

Bağlantıya tıklamayın!: Google Takvim'den uyarı ekranı alan kullanıcılar ise bunu gerçek sanarak bağlantı adresine tıklıyor ve bir çok özel bilgi siber saldırganların eline geçebiliyor.

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