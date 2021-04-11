'Çoğu kişi bilmez' deyip itiraf etti! Ebru Şallı sırlarını açıkladı talihsiz olayı anlattı
44 yaşındaki ünlü model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Instagram'da canlı gerçekleşen "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu Ebru Şallı oldu. İlk kez bir canlı yayına katıldığını belirten Ebru Şallı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Eski model, çok yakında Youtube kanalı açmaya hazırlandığını ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu belirtti.
Birikimini anlatan Şallı "17-18 yaşından bu yana çalışıyorum. Pilates DVD’leri, yemek kitapları, spor kıyafetleri derken büyük bir birikimim var." dedi.
Markasıyla ilgili Şallı "Üç yıl önce tüm çalışmalarımı Ebru Şallı markası altında topladım. Eşim Uğur Akkuş ile de bu sayede tanıştık zaten. Tüm bu birikimimi paylaşmayı çok özledim." diye konuştu.