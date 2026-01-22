Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler inanamadı

Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz ''Kutu Bebek'' lakaplı Ebrar'ı, yeni filminin galasında objektiflere yansıdı. Yıllar sonra ilk kez bu kadar net görüntülenen Ebrar Demirbilek'in değişimi herkesin dikkatini çekerken, sosyal medyada yapılan yorumlar kısa sürede gündem oldu. İşte Çocuktan Al Haberi programının favori ismi Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...