Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler inanamadı
2016-2019 yılları arasında Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Çocuktan Al Haberi programında ''Kutu Bebek'' lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, aradan geçen uzun yılların ardından yeni filmiyle yeniden gündeme geldi. Filmin galasında görüntülenen Demirbilek'in son hali sosyal medyada büyük ilgi görürken, değişimi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. İşte Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...
Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz ''Kutu Bebek'' lakaplı Ebrar'ı, yeni filminin galasında objektiflere yansıdı. Yıllar sonra ilk kez bu kadar net görüntülenen Ebrar Demirbilek'in değişimi herkesin dikkatini çekerken, sosyal medyada yapılan yorumlar kısa sürede gündem oldu. İşte Çocuktan Al Haberi programının favori ismi Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...
2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de küçük Ebrar'dı.
Tavırları ve şirinliğiyle ön plana çıkan Ebrar, şimdilerde yeni filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Programın ardından teklif üstüne teklif alan Ebrar Demirbilek birçok dizide rol aldı.