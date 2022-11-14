Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün büyüdü genç kız oldu!
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Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında sunucu Evrim Akın'ın sorularına zekice verdiği yanıtlarla akıllara kazınan Nisan Aktaş büyüdü. Aktaş yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
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Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.
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Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.
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Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.
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