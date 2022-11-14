BIST 4.557
DOLAR 18,61
EURO 19,14
ALTIN 1.050,95

Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün büyüdü genç kız oldu!

|
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün büyüdü genç kız oldu!

Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında sunucu Evrim Akın'ın sorularına zekice verdiği yanıtlarla akıllara kazınan Nisan Aktaş büyüdü. Aktaş yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün büyüdü genç kız oldu!

Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

19
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün büyüdü genç kız oldu!

Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.

29
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün büyüdü genç kız oldu!

Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.

39
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl'ı Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün büyüdü genç kız oldu!

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

49