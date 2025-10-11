BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54

Çocuktan Al Haberi minik Aras büyüdü! Aras Özadalı'nın son halini görenler tanıyamadı

|
Çocuktan Al Haberi minik Aras büyüdü! Aras Özadalı'nın son halini görenler tanıyamadı

Bir zamanların çok izlenen programı Çocuktan Al Haberi, izleyenlerin gününe neşe katıyordu. Minik yıldızların onlara yöneltilen sorular karşısında verdiği sempatik yanıtlar herkesi güldürüyordu. Çitos Efe, Poyraz Fidan ve Ebrar Demirbilek gibi isimlerin parladığı bu programda hafızalara kazınan isimlerden biri de Aras Özadalı'ydı. Aras büyüdü, son halini görenler gözlerine inanamadı.

Çocuktan Al Haberi minik Aras büyüdü! Aras Özadalı'nın son halini görenler tanıyamadı - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran televizyon programı Çocuktan Al Haberi'nde minik yıldızlar, sevimliliği ve tatlı cevaplarıyla izleyenlerin gönlünü kazanmıştı. Bunlardan biri olan ve tatlı gülüşüyle herkesi kendine hayran bırakan minik Aras Özadalı, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi. Aras'ın son halini görenler tanıyamadı. Kocaman olmuş...

15
Çocuktan Al Haberi minik Aras büyüdü! Aras Özadalı'nın son halini görenler tanıyamadı - Resim: 2

Küçük yaşta ekran karşısına geçen ve neşeli tavırlarıyla hafızalara kazınan Aras'ın son hali kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

25
Çocuktan Al Haberi minik Aras büyüdü! Aras Özadalı'nın son halini görenler tanıyamadı - Resim: 3

Minik Aras günler önce 8'nci yaş gününü kutladı. Ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Aras Özadalı'ya, 'Çok büyüdün', 'Bal çocuk', 'Maşallah çok tatlı', 'Çok şekersin bal yanak', 'Ne kadarda büyüdün' gibi yorumlar yapıldı.

35
Çocuktan Al Haberi minik Aras büyüdü! Aras Özadalı'nın son halini görenler tanıyamadı - Resim: 4

Instagram ve YouTube sayfası bulunan minik Aras kısa kısa videolar yayınlamaya devam ediyor.

45