Çocuktan Al Haberi minik Aras büyüdü! Aras Özadalı'nın son halini görenler tanıyamadı

Minik Aras günler önce 8'nci yaş gününü kutladı. Ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Aras Özadalı'ya, 'Çok büyüdün', 'Bal çocuk', 'Maşallah çok tatlı', 'Çok şekersin bal yanak', 'Ne kadarda büyüdün' gibi yorumlar yapıldı.