Çocukluk hayaliydi! Hafsanur Sancaktutan ile Çağatay Ulusoy başrolü paylaşacaklar...

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında başlayan Sancaktutan, asıl çıkışını “Aşk Ağlatır” dizisindeki Ada karakteriyle yakaladı. Ardından “Son Yaz” dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kanal D'de yayınlanan “Ya Çok Seversen” dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan oyuncu, hem dijital platformlarda hem televizyon ekranlarında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hafsanur Sancaktutan, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde başrol karakterlerden Melek Çakırça’yı canlandırmıştı. Ancak Tims&B Productions imzalı dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, bu projede kısa süre yer aldı. Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Siyah Kalp, reyting beklentilerini karşılayamayınca beklenenden erken final yapmıştı.