Çocukluk hayaliydi! Hafsanur Sancaktutan ile Çağatay Ulusoy başrolü paylaşacaklar...
Hafsanur Sancaktutan’ın 2014 yılında attığı “Çağatay abi seni çok seviyorum” tweet’i, bugün yeniden gündemde. Çünkü başarılı oyuncunun adı şimdi Çağatay Ulusoy’un yeni sinema projesinde kadın başrol adayları arasında geçiyor.
Hafsanur Sancaktutan’ın 2014 yılında attığı “Çağatay abi seni çok seviyorum” tweet’i, bugün yeniden gündemde. Çünkü başarılı oyuncunun adı şimdi Çağatay Ulusoy’un yeni sinema projesinde kadın başrol adayları arasında geçiyor.
Son dönemin genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden biri olmayı sürüdüryor.
Oyunculuk kariyerine 2018 yılında başlayan Sancaktutan, asıl çıkışını “Aşk Ağlatır” dizisindeki Ada karakteriyle yakaladı. Ardından “Son Yaz” dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kanal D'de yayınlanan “Ya Çok Seversen” dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan oyuncu, hem dijital platformlarda hem televizyon ekranlarında adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hafsanur Sancaktutan, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde başrol karakterlerden Melek Çakırça’yı canlandırmıştı. Ancak Tims&B Productions imzalı dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, bu projede kısa süre yer aldı. Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Siyah Kalp, reyting beklentilerini karşılayamayınca beklenenden erken final yapmıştı.
Ekranlardan uzak kalmayan Sancaktutan'ın ortaya atılan iddialara göre Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Uykusuz Adam'daki partneri olacağı konuşulmaya başlandı.