Çocukluk hayalini gerçekleştiren adam ikinci baharını yaşıyor herkese bir tavsiyesi var

"Allah nasip etti, çiftliğe çevirdik"

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bıçakçı, "Her çocuğun ilerleyen yaşlarda hep böyle bir hayali vardır mutlaka. Benim çocukluk hayalim de çiftlik sahibi olmaktı. Tabi çiftlik olunca da çiftlik içerisinde at kaçınılmaz oluyor. Çok şükür uzun bir çalışmanın ardından, yavaş yavaş artık kendimizi emekliye ayırdık. Hayallerimize adadık. Allah nasip etti, yaklaşık 2 senedir kendimize ait Karakoca'da olan yerimizi, gerekli çalışmaları yaparak çiftliğe çevirdik." dedi.