Çocukluk hayalini gerçekleştiren adam ikinci baharını yaşıyor herkese bir tavsiyesi var

Manisa'da market işletmeciliği yapan evli ve 4 çocuk babası Adem Bıçakçı'nın, çocukluk yıllarında başlayan at merakı ve sevgisi hep hayalini kurduğu at çiftliğine dönüştü. İş hayatının yanı sıra sürekli bir çiftlik kurup, at sahibi olmak için çalışan Bıçakçı, önce bir at aldı, ardından at sayısını 7'ye çıkardı.