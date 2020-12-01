Çocukluk hayalini gerçekleştiren adam ikinci baharını yaşıyor herkese bir tavsiyesi var
MANİSA'da Adem Bıçakçı (43), çocukluk hayali olan çiftliğini kurdu. Çocukluğundan beri atlara karşı büyük bir sevgi besleyen adam, 'ikinci bahar bu olsa gerek' dedi.
Manisa'da market işletmeciliği yapan evli ve 4 çocuk babası Adem Bıçakçı'nın, çocukluk yıllarında başlayan at merakı ve sevgisi hep hayalini kurduğu at çiftliğine dönüştü. İş hayatının yanı sıra sürekli bir çiftlik kurup, at sahibi olmak için çalışan Bıçakçı, önce bir at aldı, ardından at sayısını 7'ye çıkardı.
Atları için Spil Dağı eteklerinde Karakoca Mahallesi girişinde ormanla iç içe bir çiftlik kuran Bıçakçı, çiftliğinde yarış ömrünü tamamlamış ve sakatlanmış yarış atlarının bakımını yapmaya başladı.
Vaktinin büyük bir bölümünü atlarına ayıran Bıçakçı, 10 dönüm araziye kurulu çiftliğinde at sevgisini yakın çevresi ve arkadaşlarına da aşılıyor.
"Allah nasip etti, çiftliğe çevirdik"
Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bıçakçı, "Her çocuğun ilerleyen yaşlarda hep böyle bir hayali vardır mutlaka. Benim çocukluk hayalim de çiftlik sahibi olmaktı. Tabi çiftlik olunca da çiftlik içerisinde at kaçınılmaz oluyor. Çok şükür uzun bir çalışmanın ardından, yavaş yavaş artık kendimizi emekliye ayırdık. Hayallerimize adadık. Allah nasip etti, yaklaşık 2 senedir kendimize ait Karakoca'da olan yerimizi, gerekli çalışmaları yaparak çiftliğe çevirdik." dedi.