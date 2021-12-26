Çocuklarının gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi
Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren eşi Muhammed R. (33) daha sonra kaldığı daireyi ateşe verdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. ve eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı.
Aralarındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.
Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini geldi. Sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.