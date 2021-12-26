Çocuklarının gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. ve eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı.