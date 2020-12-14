Çocuklarını sattığı öne sürülen Emine Çaylı'dan kan donduran sözler: Beni onlar sattı
Turgay Telsiz ve Halil Kurt’tan olan çocuklarını para karşılığında sattığı iddia edilen anne Emine Çaylı, iddiaları yalanladı. Çaylı, Halil Kurt'u suçlayarak kendisinin Turgay Telsiz'e satıldığını öne sürdü.
Turgay Telsiz ile 2007 yılında tanışan Emine Çaylı, 21 yaşındayken Telsiz’den hamile kaldı. İddiaya göre şiddet gördüğü için hamileyken Karabük’e ailesinin yanına giden Çaylı, kız çocuğunu burada dünyaya getirdi. Çaylı’nın anlattıklarına göre Turgay Telsiz ile iş birliğinde olan Derya Ulupınar kendisini kandırıp yeni doğan çocuğunu hastaneden çaldı ve kayıplara karıştı.
2 kişiye satıldı iddiası: Halil Kurt’tan olan çocuğuyla ilgili konuşan Çaylı, Turgay Telsiz’in çocuğunu doğurduktan sonra Telsiz’in kendisini Halil Kurt’a sattığını, Kurt’un da hamileyken kendisini Bayram Yumuk isimli birisine sattığını söyledi. Bayram Yumuk’tan da şiddet gördüğünü iddia eden Emine Çaylı, çocuğunun ölmesinden korkup yasal yollarla Karabük’lü bir aileye evlatlık verdiğini belirtti.
Çocuklarımı dövdü: Turgay Telsiz’den olan çocuğunun nasıl çalındığını aktaran Çaylı, “Turgay Telsiz ile 2007 yılının mart ayında tanıştık. O zamanlar 21 yaşındaydım. O zaman 4 yaşında kızım ve 2 buçuk aylık oğlum var. Geldi çocuklarımla beni aldı. Bizi aldıktan sonra oğluma ve kızıma şiddet uyguladı, çocuklarımı öldüresiye dövdü." diye konuştu.
Çaycı, "Hamile kalmıştım. Yapma etme dedim ama çocuklarımı dövmeye devam etti. 2 aylık hamileyken bir yolunu bulup çocuklarımla beraber annemlere Karabük’e gittim. Turgay Telsiz de peşimden geldi. Yalvardı yakardı bizden özür diledi." dedi.