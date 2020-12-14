Çocuklarını sattığı öne sürülen Emine Çaylı'dan kan donduran sözler: Beni onlar sattı

Çocuklarımı dövdü: Turgay Telsiz’den olan çocuğunun nasıl çalındığını aktaran Çaylı, “Turgay Telsiz ile 2007 yılının mart ayında tanıştık. O zamanlar 21 yaşındaydım. O zaman 4 yaşında kızım ve 2 buçuk aylık oğlum var. Geldi çocuklarımla beni aldı. Bizi aldıktan sonra oğluma ve kızıma şiddet uyguladı, çocuklarımı öldüresiye dövdü." diye konuştu.