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Çocuklarını bırakıp pazara gitti! Döndüğünde manzara karşısında sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Çocuklarını bırakıp pazara gitti! Döndüğünde manzara karşısında sinir krizi geçirdi

İSTANBUL Sultangazi'de 2 çocuğunu bırakıp pazara giden anne, döndüğünde evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi.Dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuklarını bırakıp pazara gitti! Döndüğünde manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu anne evde 2 çocuğunu bırakıp pazara çıktı. Annenin dışarıda olduğu esnada evin salonundaki elektrikli sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalleli ekiplere haber verdi.

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Çocuklarını bırakıp pazara gitti! Döndüğünde manzara karşısında sinir krizi geçirdi

İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla evin penceresindeki demir korkuluklarını sökerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı. 

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Çocuklarını bırakıp pazara gitti! Döndüğünde manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Pazardan dönen anne ise çocuklarını bıraktığı evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Dumanlardan etkilenen 2 çocuk ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

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Çocuklarını bırakıp pazara gitti! Döndüğünde manzara karşısında sinir krizi geçirdi
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