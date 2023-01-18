Çocuklarını bırakıp pazara gitti! Döndüğünde manzara karşısında sinir krizi geçirdi
İSTANBUL Sultangazi'de 2 çocuğunu bırakıp pazara giden anne, döndüğünde evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi.Dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu anne evde 2 çocuğunu bırakıp pazara çıktı. Annenin dışarıda olduğu esnada evin salonundaki elektrikli sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalleli ekiplere haber verdi.
İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla evin penceresindeki demir korkuluklarını sökerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.
Pazardan dönen anne ise çocuklarını bıraktığı evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Dumanlardan etkilenen 2 çocuk ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.