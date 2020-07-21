Çocukların yuttuğu şeylere bakın! Elazığ'da hastanede sergilendi
ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çocukların yuttuğu ve ameliyatla midelerinden çıkarılan madeni para, iğne, altın, bilye, pil ve batarya gibi yaklaşık 200 cisim sergilendi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 1,5 yılda 500 çocuk, yuttuğu cisim nedeniyle ameliyat edildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilden Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen çocukların, yuttukları cisimler ameliyatla midelerinden çıkarıldı. Bu cisimler hastanede sergilendi.
Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, haftada 3 ila 5 arasında çocuğun, yuttuğu cisim nedeniyle hastanede ameliyat edildiğini söyledi. Çocukların yakınında herhangi bir cismin bulundurulmaması uyarısında bulunan Doğan, cisim yutulmasının her yaş grubunda olduğu gibi çocuklarda daha fazla görüldüğünü ifade etti.
Doğan, "Hastaneye haftada 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma vakası ile gelen çocuklar var. Genellikle 6 aydan büyük çocuklar geliyor ama her yaş grubundan olabilmekte. Özellikle büyük kız çocuklarımız, başörtüsü takarken çengelli veya toplu iğneleri yutmakta. Bu cisimler son 1,5 yılda topladıklarımızın bir kısmı. Çünkü diğer kısımlarını ailelere veya yakınlarına geri verdik. "