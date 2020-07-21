Çocukların yuttuğu şeylere bakın! Elazığ'da hastanede sergilendi

Doğan, "Hastaneye haftada 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma vakası ile gelen çocuklar var. Genellikle 6 aydan büyük çocuklar geliyor ama her yaş grubundan olabilmekte. Özellikle büyük kız çocuklarımız, başörtüsü takarken çengelli veya toplu iğneleri yutmakta. Bu cisimler son 1,5 yılda topladıklarımızın bir kısmı. Çünkü diğer kısımlarını ailelere veya yakınlarına geri verdik. "