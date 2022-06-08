Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır! Canan Karatay'dan şok açıklama!

Prof. Dr. Canan Karatay doğru düzgün beslenilmediği fast food beslenmenin oboziteyi desteklediğini belirterek geçlerin ve çocukların sürekli ilaç kullandığını söyledi. 20 yaş altının günde 2 ve ya 3 ilaç içtiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, çocukların, gençlerin hasta olduğunu hatta toplumda herkesin hasta olduğunu iddia etti.