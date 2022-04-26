Çocukları ölüme sürüklüyor 12 ülkede yayıldı koronavirüs gibi ilerliyor belirtilere dikkat!

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Sağlık yetkilileri, yaygın bir virüsün bazı küçük çocuklarda görülen nadir hepatit vakalarıyla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu açıkladı. Dünya genelinde 169 vaka ve bir ölüm gerçekleşti.