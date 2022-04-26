Çocukları ölüme sürüklüyor 12 ülkede yayıldı koronavirüs gibi ilerliyor belirtilere dikkat!
ÇOCUKLARI ölüme kadar sürükleyen gizemli virüs kabusu büyüyor. İngiltere'de 5 Nisan'da görülmeye başlayan ve daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da 11 ülkeye yayılan gizemli hepatit virüsü, oluşum nedeninin saptanamamasından ötürü Kovid-19'dan sonra yeni bir küresel salgın iddialarına konu oluyor.Dünya Sağlık Örgütü çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştığını duyurdu. Gizemli hepatit çocuklarda var mı nasıl anlaşılır?
Bilim insanları çocuklarda ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan bu hastalığın kökenlerini araştırmaya devam ederken, İngiliz uzmanlar F41 adlı bir adenovirüsten kaynaklanabileceğini açıkladı.
Bununla birlikte, pandemi dönemindeki kapanmalar nedeniyle çocukların bu tür virüslerden uzak kaldığı, ancak kısıtlamaların sona ermesiyle bağışıklıklarının aşırı tepki vermeye başlayabileceği aktarıldı.
"Gizemli hepatit hastalığı şimdiye kadar hangi ülkelerde görüldü?", "Çocuklardaki hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?" ve "Gizemli hepatit hastalığı nasıl ortaya çıktı?" sorularının cevabı...
Hangi ülkelerde bulundu?
Sağlık yetkilileri, yaygın bir virüsün bazı küçük çocuklarda görülen nadir hepatit vakalarıyla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu açıkladı. Dünya genelinde 169 vaka ve bir ölüm gerçekleşti.