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Çocukları bu kadından kim koruyacak! Çocuklara ahlaksızlığı normalleştiriyor

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Çocukları bu kadından kim koruyacak! Çocuklara ahlaksızlığı normalleştiriyor

Youtube'da çocuklar için içerik üreten Dila Kent isimli kadının videoları sosyal medyada büyük tepki çekti. Kent, ahlaksızlığı normalleştirmekle suçlanıyor.

Çocukları bu kadından kim koruyacak! Çocuklara ahlaksızlığı normalleştiriyor

Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayımlanan zararlı içerikler, çocuklarının karakter gelişimini ve ahlakını olumsuz etkiliyor.

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Çocukları bu kadından kim koruyacak! Çocuklara ahlaksızlığı normalleştiriyor

Youtube videolarında "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadeler kullanan Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü. 

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Çocukları bu kadından kim koruyacak! Çocuklara ahlaksızlığı normalleştiriyor

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.

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Çocukları bu kadından kim koruyacak! Çocuklara ahlaksızlığı normalleştiriyor

Anne babalar çocuklarını zararlı içeriklerden korumak için ne kadar uğraşsa da "çocuklar" için içerik ürettiğini iddia eden bazı YouTube hesapları, ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor ve çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.

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