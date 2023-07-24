Çocukları bu kadından kim koruyacak! Çocuklara ahlaksızlığı normalleştiriyor
Youtube'da çocuklar için içerik üreten Dila Kent isimli kadının videoları sosyal medyada büyük tepki çekti. Kent, ahlaksızlığı normalleştirmekle suçlanıyor.
Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayımlanan zararlı içerikler, çocuklarının karakter gelişimini ve ahlakını olumsuz etkiliyor.
Youtube videolarında "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadeler kullanan Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar, görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.
Anne babalar çocuklarını zararlı içeriklerden korumak için ne kadar uğraşsa da "çocuklar" için içerik ürettiğini iddia eden bazı YouTube hesapları, ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor ve çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.