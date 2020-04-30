Çocuklardan yetişkinlere koronavirüs bulaşmıyor iddiası
Araştırmalar, çocukların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında önemli bir rol oynamadığını gösteriyor. Uzmanlar, virüsü taşıyan 10 yaşın altındaki çocukların herhangi bir vakaya yol açmadığını gözlemledi.
Daily Mail’in haberine göre; sağlık uzmanlarının yaptığı tıbbi incelemeler, çocukların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bir yetişkine aktarmadığını gösteriyor.
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Pediatrik koronavirüs vakalarını gözden geçiren Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ortak komisyonu, bir çocuktan yetişkine bulaşan vaka gözlemlemediklerini söyledi.
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Ayrıca araştırmacılar, İngiltere’de 26 binden fazla insanı öldüren virüsü bulaştıran 10 yaşın altında çocuk vakası olmadığını da belirtti.
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Koronavirüsün çocuklara etkisi üzerine yapılan çalışmalarda uzmanlar, birçok konunun belirsiz olduğunu kabul etse de virüsün bulaşmasında önemli bir rolü olmadıklarını açıkladı.
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