Çocuklara cinsel tacizde bulunuyordu! Yakalanan kişi 85'lik dede çıktı
BARTIN'da okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocukları taciz eden 85 yaşındaki Ahmet T. tutuklandı.
BARTIN'da Ahmet T.'nin (85) okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
18
Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde, önceki gün, meydana gelen olayda; Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9-11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna, para verirken, tacizde bulundu.
28
Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi.
38
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı.
48