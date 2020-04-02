Çocuklar ve koronavirüs hakkında bilinmesi gereken her şey
Uzmanlar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çocukları nasıl etkilediğine dair soruları yanıtladı. Şimdiye kadar elde edilen veriler, çocukların (kronik hastalığı olanlar hariç) alt solunum yollarında koronavirüsün tutunmasına sahip reseptörler daha az bulunduğu için koronavirüsü yetişkinlere göre daha hafif semptomlarla atlattığını ortaya koydu.
Girişimci Elon Musk tarafından yakın zamanda atılan ve çocukların yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı olduğunu iddia eden paylaşım, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bununla birlikte şu ana kadar yapılan araştırmalarda koronavirüsün yaşlılarda ciddi ve ölümcül bir hastalığa neden olabilirken, çocuklarda kritik hastalıklara yakalanma oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya konuldu.
Diğer taraftan, çocuk ve gençlerin virüsten ciddi şekilde etkilendiğine dair birkaç araştırma bulunuyor. Belçika'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu ve İngiltere'de 13 yaşındaki bir erkek çocuğu, koronavirüsün Avrupa'daki en genç kurbanları oldu. Çin'de ise 14 yaşında bir çocuğun da koronavirüs bulaştıktan sonra öldüğü bildirildi.
BBC Future, koronavirüs nedeniyle endişeleri artan ebeveynlerin sorularını sağlık uzmanlarına aktardı.
Çocuklara koronavirüs bulaşabilir mi?
Evet. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, koronavirüs çocuklara da bulaşabilir ve onlar da Kovid-19 belirtileri gösterebilir.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden elde edilen verilerde, 20 Şubat’a kadar kaydedilen 72 bin 314 Kovid-19 vakasının % 2'sini 19 yaş altı grubun oluşturduğu görülüyor. ABD’de yapılan 508 hastayı kapsayan bir araştırmada ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hiçbir çocuğun bulunmadığı ve çocuklarının hasta grubun yüzde birinden azını oluşturduğu aktarıldı.
Koronavirüs çocukları yetişkinlerden farklı olarak nasıl etkiler?
Oxford Üniversitesi Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard, "Küresel literatürde, immünosüpresif veya kanser gibi çok ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan çocukların bile koronavirüsten yetişkinlerden, özellikle yaşlılardan, çok daha az etkilendiği dikkate değer bir gözlemdir. Genel olarak, Kovid-19'lu çocuklar yetişkinlerden daha hafif semptomlar yaşarlar" açıklamasını yaptı.