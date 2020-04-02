Çocuklar ve koronavirüs hakkında bilinmesi gereken her şey

Çocuklara koronavirüs bulaşabilir mi?

Evet. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, koronavirüs çocuklara da bulaşabilir ve onlar da Kovid-19 belirtileri gösterebilir.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden elde edilen verilerde, 20 Şubat’a kadar kaydedilen 72 bin 314 Kovid-19 vakasının % 2'sini 19 yaş altı grubun oluşturduğu görülüyor. ABD’de yapılan 508 hastayı kapsayan bir araştırmada ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hiçbir çocuğun bulunmadığı ve çocuklarının hasta grubun yüzde birinden azını oluşturduğu aktarıldı.