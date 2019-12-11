Çocuklar neden altını ıslatır sakın bunları yapmayın!

3-4 yaşlarına kadar normal sayılır: Alta kaçırmanın 5 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 20’sinde, 5-10 yaş aralığındaki çocukların ise yüzde 5’inde görülür. Yaş ilerledikçe bu oran azalır. Altına kaçırma, 3-4 yaşına kadar normal kabul edilir. Ancak beş yaşın üzerindeki çocuklarda gece en az iki kere alta kaçırma durumu ortaya çıkmaya başlarsa bu bir problem olarak düşünülmeli.