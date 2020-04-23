Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Ayşecan Tatari ve eşi Ömer Edip Tepeli müjdeyi duyurdu!
Sefirin Kızı'nda rol alan oyuncu Ömer Edip Tepeli ve eşi Ayşecan Tatari'den müjdeli haber geldi. 3 sene önce dünyaevine giren çift bebek beklediklerini duyurdular.
2017 senesinde New York'ta hayatlarını birleştiren oyuncu çift, Ömer Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi duyurdular. Çift, bebek beklediklerinin haberini Instagram'dan duyurdular.
"Çocuğundan öptüm seni": 12 haftalık hamile olduğunu belirten Ayşecan Tatari, Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaştı. Tepeli ise "Çocuğundan öptüm seni" notuyla aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Sefirin Kızı'nda Kavruk Ömer'i canlandıran Ömer Edip Tepeli ve Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, bir süredir Bodrum'da yaşıyorlar. Mutlu çiftin bu müjdeli haberine sosyal medya hesaplarından birçok takipçileri tebrik mesajlarında bulundular. Çifti kutlayan bir isimde oyuncu Hazal Kaya oldu.
Ayşecan Tatari Kimdir?
Ayşecan Tatari, 9 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi tiyatro ve sinema oyuncusu Aliye Uzunatağan'dır. Ayşecan Tatari, İstanbul İtalyan Lisesi'nden mezun oldu.