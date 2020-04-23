Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Ayşecan Tatari ve eşi Ömer Edip Tepeli müjdeyi duyurdu!

"Çocuğundan öptüm seni": 12 haftalık hamile olduğunu belirten Ayşecan Tatari, Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaştı. Tepeli ise "Çocuğundan öptüm seni" notuyla aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.