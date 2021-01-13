Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman boşandı Duygu'yu oynuyordu
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi.
Seneler önce yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle tanınan Hayal Kahraman, Murat Kahraman Özalp ile yollarını ayırdı. İkili, yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirdi.
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Murat Kahraman Özalp ile Hayal Kahraman İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
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Sabah'ta yer alan habere göre, çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi.
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Mahkeme nafakanın da 10 bin TL olarak belirlenmesine karar verdi.
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